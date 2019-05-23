Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России

Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490 рублей. Новинка оснащается платформой Unisoc (Spreadtrum) SC9863A с ядрами Cortex-A55, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 256 ГБ, основной камерой с датчиком на 13 Мп и объективом с апертурой F/2,0, фронтальной камерой разрешением 8 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,4, аккумулятором на 2600 мАч, 3,5 мм разъемом для наушников, разъем MicroUSB, Bluetooth 4.2 и FM-радио. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне не предусмотрен.