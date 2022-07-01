Ультрабюджетник realme Narzo 50i стал временно стоить меньше 6 000 рублей



Сейчас устройство можно приобрести на площадке Относительно недавно realme представила свой один из самых доступных смартфонов — Narzo 50i. Новинка получила свежий дизайн, 6,5-дюймовый дисплей с HD+ разрешением, восьмиядерным процессором Unisoc T612, 3 Гб оперативной памяти, внутреннюю память на 32 Гб, основную камеру на 8 Мпикс и емкий аккумулятор на 5000 мАч. Есть поддержка работы 3 SIM-карт и функции обратной зарядки. Новинка доступна в темно-синей и мятно-зеленом расцветках.Сейчас устройство можно приобрести на площадке AliExpress по крайне привлекательной цене — 5748 рублей. Автор - Marsel . Размещено: Сегодня 11:59 . Продукт - realme Narzo 50i

Poco F4 GT дебютирует 26 апреля…

Опубликованы изображения и подробные характеристики флагмана Poco F4 GT — официальная премьера новинки со… Опубликованы изображения и подробные характеристики флагмана Poco F4 GT — официальная премьера новинки со…

Samsung Galaxy A52 получает обновление One UI 4.1 на базе An…

Samsung выпустила обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для смартфона Galaxy A52 5G, и теперь оно дост… Samsung выпустила обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для смартфона Galaxy A52 5G, и теперь оно дост…

Motorola Moto G82 получил 120-Гц AMOLED-экран…

Компания Motorola официально представила смартфон Moto G82, который оценен в 330 долларов. Новинку оснаст… Компания Motorola официально представила смартфон Moto G82, который оценен в 330 долларов. Новинку оснаст…

Infinix Smart 6 поступит в продажу в Индии 27 апреля…

Infinix Smart 6 дебютирует в Индии 27 апреля. Он оснащен SoC Unisoc SC9863A и работает под управлением An… Infinix Smart 6 дебютирует в Индии 27 апреля. Он оснащен SoC Unisoc SC9863A и работает под управлением An…

iPhone 14 Pro будет поставляться с более быстрым разъемом US…

Apple не хочет менять порт Lightning на разъем USB-C. При этом компания перешла на современный разъем USB… Apple не хочет менять порт Lightning на разъем USB-C. При этом компания перешла на современный разъем USB…

Motorola Edge S30 подешевел к распродаже 618…

Компания Lenovo и принадлежащий ей бренд Motorola снизили цену на смартфон Motorola Edge S30. В рамках пр… Компания Lenovo и принадлежащий ей бренд Motorola снизили цену на смартфон Motorola Edge S30. В рамках пр…

Представлен смартфон Redmi 10 Power …

Сегодня был выпущен новый смартфон Redmi 10 Power. Новый смартфон Redmi является преемником Redmi 9 Power… Сегодня был выпущен новый смартфон Redmi 10 Power. Новый смартфон Redmi является преемником Redmi 9 Power…