Ультрабюджетник realme Narzo 50i стал временно стоить меньше 6 000 рублей

Относительно недавно realme представила свой один из самых доступных смартфонов — Narzo 50i. Новинка получила свежий дизайн, 6,5-дюймовый дисплей с HD+ разрешением, восьмиядерным процессором Unisoc T612, 3 Гб оперативной памяти, внутреннюю память на 32 Гб, основную камеру на 8 Мпикс и емкий аккумулятор на 5000 мАч. Есть поддержка работы 3 SIM-карт и функции обратной зарядки. Новинка доступна в темно-синей и мятно-зеленом расцветках.

Сейчас устройство можно приобрести на площадке AliExpress по крайне привлекательной цене — 5748 рублей.

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