Ультратонкий USB-C монитор с супер ярким HDR дисплеем. Dell 27 USB-C

Компания Dell представила ультратонкий USB-C монитор с супер ярким HDR дисплеем.

Модель Dell 27 USB-C S2719DC содержит яркие визуальные изображения DisplayHDR 600 в 27-дюймовом, 1440p-дисплее, толщина пиксельной точки составляет менее 0,22 дюйма. Отсутствие 4К разрешения ни как не помешает киноманов. Так же монитор можно подключать через USB-C к ноутбуку без потери качества. Время отклика у монитора составляет 5мс. В продажу монитор поступит с 20 сентября и стоимость будет составлять 550 долларов.