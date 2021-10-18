Ультратонкий смартфон Xiaomi Civi появился в мировой продаже

Представленный чуть меньше месяца назад тонкий смартфон Xiaomi Civi является эксклюзивом для китайского рынка, однако это не помешало популярному магазину Giztop продавать новинку за пределами Поднебесной. Кстати, в Россию доставка не осуществляется. Перед нами китайская версия устройства с английским меню, предустановленными сервисами Google Play Store, магазином Google Play Store и поддержкой ОТА-обновлений.

Напомним, что смартфон характеризуется толщиной 6,98 мм и массой 166 граммов, 6,55-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, чипсетом Snapdragon 778G, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, селфи-камерой на 32 Мп с автофокусировкой и тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп.