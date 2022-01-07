Ультратонкий смартфон Xiaomi Civi получит новую версию

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит новую расцветку для смартфона Xiaomi Civi, который вышел прошлой осенью и стал самой тонкой моделью китайского производителя. Его толщина составляет всего 6,98 мм, а масса – 166 граммов. Если ранее аппарат был доступен в черной, голубой и розовой расцветках, то теперь он выйдет в белом цвете. Предполагается, что он будет переливаться на солнце.

Напомним, что смартфон оснащается 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 кд/м2, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, поддержкой 10-битной глубины цвета, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также нижней рамкой толщиной 2,55 мм, чипсетом Snapdragon 778G, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, селфи-камерой разрешением 32 Мп и автофокусировкой, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, двумя динамиками, NFC и ИК-портом.
Комментарии и отзывы Xiaomi Civi
Motorola Moto G Stylus 2022 представлен в подробных рендерах…
Motorola Moto G Stylus 2022 представлен в подробных рендерахПо слухам, Motorola Moto G Stylus 2022 будет выпущен в середине 2022 года, но первая партия рендеров уже …
Раскрыт дизайн смартфона Vivo S12 Pro …
Раскрыт дизайн смартфона Vivo S12 Pro Компания Vivo объявила о том, что смартфоны Vivo S12 и S12 Pro будут официально представлены уже 22 декаб…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовПосле приобретения независимости компания Honor может снова создавать смартфоны с Google-сервисами. И теп…
Представлены смартфоны Hi nova 9 и Hi nova 9 Pro…
Представлены смартфоны Hi nova 9 и Hi nova 9 ProБренд Hi nova, принадлежащий China Post, пополнил ассортимент смартфонов моделями Hi nova 9 и Hi nova 9 P…
Apple работает над обновлением программного обеспечения, что…
Apple работает над обновлением программного обеспечения, чтоНа прошлой неделе iFixit обнаружил, что несанкционированный ремонт экрана на новом iPhone 13 серии делает…
Опубликовано первое фото с камеры смартфона Xiaomi 12 Pro…
Опубликовано первое фото с камеры смартфона Xiaomi 12 Pro Руководитель компании Redmi Лю Вейбинг опубликовал в китайской социальной сети Weibo фотографию, сделан…
Oppo K9 Pro получит новый цветовой вариант…
Oppo K9 Pro получит новый цветовой вариантКомпания Oppo объявила о смартфоне K9 Pro в прошлом месяце в Китае. В настоящее время смартфон доступен в…
Xiaomi Mi 11 рекордно подешевел в Китае…
Xiaomi Mi 11 рекордно подешевел в КитаеКомпания Xiaomi максимально снизила цену на смартфон Mi 11 в рамках распродажи «11.11». Если на старте пр…
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor