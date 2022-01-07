Ультратонкий смартфон Xiaomi Civi получит новую версию

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит новую расцветку для смартфона Xiaomi Civi, который вышел прошлой осенью и стал самой тонкой моделью китайского производителя. Его толщина составляет всего 6,98 мм, а масса – 166 граммов. Если ранее аппарат был доступен в черной, голубой и розовой расцветках, то теперь он выйдет в белом цвете. Предполагается, что он будет переливаться на солнце.

Напомним, что смартфон оснащается 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 кд/м2, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, поддержкой 10-битной глубины цвета, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также нижней рамкой толщиной 2,55 мм, чипсетом Snapdragon 778G, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, селфи-камерой разрешением 32 Мп и автофокусировкой, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, двумя динамиками, NFC и ИК-портом.