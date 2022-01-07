Ультратонкий смартфон Xiaomi Civi получит новую версию

Напомним, что смартфон оснащается 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 кд/м2, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, поддержкой 10-битной глубины цвета, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также нижней рамкой толщиной 2,55 мм, чипсетом Snapdragon 778G, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, селфи-камерой разрешением 32 Мп и автофокусировкой, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, двумя динамиками, NFC и ИК-портом.