Улучшенный кнопочный слайдер Inoi 288S за 2990 рублей

Рынок кнопочных слайдеров пополнился обновленной версией российского Inoi 288S за 2990 рублей, который был выпущен в середине 2019 года и пользовался большим спросом у наших пользователей. Вместо 1,8-дюймового он получил 2-дюймовый IPS-дисплей с TN-матрицей, хорошии динамик и микрофон, процессор SC6531E, 64 МБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти (можно вставить карту до 32 ГБ памяти), 1,3-Мп камеру, батарею на 800 мАч (до 6 часов работы в режиме разговора и до 355 часов в ожидании), FM-приемник. Также существует функция выхода в интернет.