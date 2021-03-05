Umidigi BISON GT официально получил Helio G95

Rugged Flagship UMIDIGI BISON GT готов к запуску 22 марта. Этот многофункциональный защищенный смартфон поступит в продажу по цене 239,99 долларов США на AliExpress.

Новая версия GT UMIDIGI BISON имеет очень похожий внешний вид, как и его предшественник. Различия кроются основном только под капотом. Helio G95 - это значительное обновление по сравнению с предыдущим Helio P60. В сочетании с модернизированными встроенными 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ более быстрой памяти UFS 2.1 GT без сбоев преодолел отметку 30 КБ в тесте AnTuTu Benchmark.

Full HD стал стандартом даже для самых дорогих смартфонов в мире. Дисплей GT защищен стеклом Corning Gorilla Glass. Устройство также имеет специальный режим работы в перчатках, который должен повысить чувствительность к касанию даже в перчатках.

В модуле задней камеры находится основная камера на 64 МП. Благодаря диафрагме F1.89 можно делать неплохие ночные снимки. Задний модуль содержит сверхширокоугольный объектив на 16 МП, датчик глубины на 5 МП и макрообъектив на 5 МП . Однако для селфи BISON GT использовал одиночный 32-мегапиксельный селфи-шутер.

Новый GT поставляется с колоссальной батареей емкостью 5150 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Тажке смартфон имеет рейтинг степени защиты IP68 и IP69K.

BISON GT поступит в продажу с 22 марта в двух цветовых вариантах: Cyber ​​Yellow и Lava Orange.
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