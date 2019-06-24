Умные часы Amazfit Youth Edition

Среди дополнительных возможностей часов заявлена поддержка бесконтактной оплаты покупок. Будет ли эта функция работать за пределами Китая — пока не ясно. Также они оснащены GPS и ГЛОНАСС для отслеживания маршрутов передвижения пользователя. По заверениям производителя, от одного заряда Amazfit Youth Edition способны проработать до 20 дней, но при постоянно включенном GPS автономность падает до 40 часов.Часы умеют отслеживать физическую активность в реальном времени и качество сна, а также измерять частоту сердцебиения. В случае превышения заданного значения пульса пользователь будет оповещен вибрацией о необходимости отдохнуть. Также они напоминают размяться после длительного сидения на одном месте. Заявлена поддержка 11 видов спорта, включая гольф, бег, езду на велосипеде, тренировки в тренажёрном зале, футбол и другие.Amazfit Youth Edition выполнены в достаточно массивном корпусе весом 46 граммов. Они оснащены 1,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 360х360 пикселей, прикрытым закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Производитель также уверяет, что дисплей имеет специальное покрытие, предотвращающее появление следов от пальцев. Силиконовый ремешок съёмный, что позволяет менять его на любой другой подходящего размера.Стоимость новинки составит 72 доллара.