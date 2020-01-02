Умные часы Xiaomi Mi Watch Color будут стоить $115

Сегодня стала известна цена умных часов Xiaomi Mi Watch Color, которые представят уже совсем скоро. Итак, базовый вариант часов обойдётся всего в $115. Если смотреть в сравнении с другими умными часами с похожими параметрами, то данная цена является очень маленькой.

Напомним, что сам гаджет характеризуется 1,39-дюймовым OLED экраном (454:454 точек), адаптером Bluetooth 5.0 и батареей на 420 мАч. Также часы имеют влагозащиту 5ATM, большое количество режимов тренировки, контроль пульса, голосовой помощник и модуль бесконтактных платежей NFC. Есть возможность управлять системами умного дома.