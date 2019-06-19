Умные часы и их функция

Эксперты отметили, что у некоторых пользователей трекеров сна может развиться — желание достичь оптимального режима бодрствования любой ценой. Навязчивая идея набрать «правильные» цифры не только не помогает выспаться, но и способна спровоцировать бессонницу. Результатом таких экспериментов, по словам исследователей, нередко становятся нарушения сна, требующие дорогостоящего лечения. Ученые порекомендовали владельцам гаджетов воспринимать показания мониторинга сна лишь как приблизительную оценку, а не руководство к действию.Функция мониторинга сна предполагает размещение гаджета на кровати или рядом с ней — устройство подсчитывает биометрические показатели, на основании которых выдает оценки и рекомендации по улучшению режима дня. Такой анализ может быть полезным для некоторых пользователей — но, по данным исследователей Центра сна Северной Дакоты, в ряде случаев владельцы умных браслетов становятся одержимы идеей улучшения сна, способной привести к его нарушению.Многие смарт-браслеты и умные часы способны отслеживать не только физическую активность, но и качество сна пользователя. Такая возможность выглядит полезной — но учёные лишь отчасти согласны с таким утверждением. По их мнению, желание лучше выспаться, руководствуясь показаниями таких устройств, может привести к прямо противоположному результату.О стоимости новинки пока неизвестно.