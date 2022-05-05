Умный дисплей Xiaomi Smart Display 10 поступил в продажу в Китае

Умный дисплей Xiaomi Smart Display 10 поступил в продажу в Китае по цене 972 юаней (147 долларов). Устройство получило металлический корпус. У него есть подставка, которую можно отрегулировать так, чтобы умный экран стоял под углом от 90 до 120 градусов. Для защиты конфиденциальности есть также физический затвор, скрывающий камеру. Xiaomi Smart Display 10 оснащен 10,1-дюймовым HD-дисплеем.

Xiaomi Smart Display 10 можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для устройств умного дома. Он даже работает как развлекательный центр — пользователи могут смотреть фотографии и фильмы. Благодаря фронтальной камере и микрофону вы также можете совершать видеозвонки. 5-мегапиксельная камера поддерживает отслеживание лица пользователя. Xiaomi Smart Display 10 поддерживает голосового помощника, экран имеет двойные стереодинамики, поддержку ряда приложений и детский режим с интеллектуальной системой идентификации на основе технологии распознавания лиц. Также есть предустановленные обучающие приложения для детей.