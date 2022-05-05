Умный дисплей Xiaomi Smart Display 10 поступил в продажу в Китае

Xiaomi Smart Display 10 можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для устройств умного дома. Он даже работает как развлекательный центр — пользователи могут смотреть фотографии и фильмы. Благодаря фронтальной камере и микрофону вы также можете совершать видеозвонки. 5-мегапиксельная камера поддерживает отслеживание лица пользователя. Xiaomi Smart Display 10 поддерживает голосового помощника, экран имеет двойные стереодинамики, поддержку ряда приложений и детский режим с интеллектуальной системой идентификации на основе технологии распознавания лиц. Также есть предустановленные обучающие приложения для детей.