Небольшой австралийский стартап под названием Nura создал уникальные наушники Nuraphone. Ключевой особенностью является то, что они измеряет ваш слух и настраивает его звук так, чтобы он был оптимизирован только для вас.

Мы все слышим по-разному, и причина в том, что наши уши имеют разную форму. В результате каждый человек слышит один и тот же звук несколько по-своему. Чтобы оптимизировать звук, Nuraphone воспроизводит тестовые сигналы и измеряет, как ваши уши реагируют на них. Это займет всего около минуты. Затем приложение создает график вашего уникального профиля слуха.

Чтобы доставить звук в ваши уши, Nuraphone использует систему двойного драйвера. Если вы посмотрите внимательно, на самом деле Nuraphone представляют собой странно выглядящую пару наушников-вкладышей встроенные в наушники. Первый обрабатывает большую часть средних и высоких частот, а второй - басы. Nuraphone также имеет активное шумоподавление и социальный режим, который позволяет слышать окружение и разговоры. Срок службы батареи составляет около 20 часов. Стоимость Nuraphone составит $ 399.