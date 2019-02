Универсальный GPS-трекер Xplora Go

Норвежский стартап XPLORA анонсировал свой последний носимый продукт под названием XPLORA GO. Устройство представляет собой «умные часы», в которые входят такие функции, как GPS, отслеживание местоположения, кнопка SOS, геозоны, Wi-Fi и покрытие сети.

Ассортимент аксессуаров сможет преобразовать XPLORA GO в соответствии с потребностями пользователя, и компания утверждает, что у нее пять основных вариантов использования. Для детей и пожилых людей XPLORA GO можно одеть в ремешок и носить как часы. В случае трекера для домашних животных, он может отслеживать местонахождение вашего питомца. Кроме того, XPLORA GO может быть соединен с рамой, предназначенной для крепления к таким предметам, как багаж и ноутбук, или может быть помещен в защитный чехол и использоваться в качестве трекера для собак. Пятый аксессуар имеет форму держателя бутылки для велосипедов, в комплекте со специальной прорезью, в которую можно безопасно поместить трекер XPLORA GO.

Сам модуль будет стоить примерно $ 90, а дополнительные аксессуары обойдутся еще в $23. В продажу Xplora Go поступит в апреле 2019 года.