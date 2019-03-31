Универсальный контроллер Phanteks PH-PWHUB_02 для 8 вентиляторов

Phanteks представила новый универсальный контроллер вентиляторов. В стандартной комплектации может управлять до восьми корпусных вентиляторов. Один из разъемов которых является универсальным, три разъема 3-pin и четыре разъема 4-pin.

Также можно увеличить число подключаемых вентиляторов с помощью сплиттеров. При этом нужно сохранить максимальную мощность 48 Вт; питание подается через разъем питания SATA. Защита от перегрузки (OPP) включается при 60 Вт.

Скорость вращения может быть установлена ​​с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления (40%, 70% и 100%), также можно управлять с помощью материнской платы.

Универсальный контроллер вентиляторов Phanteks PH-PWHUB_02 должен появиться в апреле по цене 19,90 евро. В комплектации входит: кабель питания SATA 40см., несколько липучек для крепления контроллера к корпусу, 4 pin кабель длиной 40см. для подключения к материнской плате и управления скоростью вращения вентиляторов.