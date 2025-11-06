Упаковку OnePlus Ace 6 Pro Max показали на фото

Сетевой информатор ZionsAnvin опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена коробка смартфона OnePlus Ace 6 Pro Max. Это говорит о скором релизе новинки. По предварительным данным, аппарат получит топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и кадровой частотой до 165 Гц, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленную прошивку ColorOS 16 на базе ОС Android 16, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор, линейный вибромотор оси X, стереодинамики, модуль NFC и корпус массой 216 граммов. Напомним, что в конце октября был представлен смартфон OnePlus Ace 6, который стоит в Китае 365 долларов.

TSMC готовит до 100 тысяч пластин 2 нм в 2026 году…
Ожидается, что процессоры TSMC на 2-нм технологическом узле вызовут огромный спрос в отрасли, даже превыш…
Смартфон Infinix GT 30 оценили в 23 тысячи рублей …
Компания Infinix представила на российском рынке смартфон GT 30, который основан на 4-нанометровой однокр…
iFixit оценили ремонтопригодность Google Pixel 10…
Эксперты из iFixit опубликовали свой обзор ремонтопригодности флагманского смартфона Google Pixel 10. Нов…
Флагман OPPO Find X9 появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оцене…
Oppo представила топовый камерофон Find X9 Pro…
В Китае сейчас сезон анонсов флагманов на Android, и сегодня настала очередь Oppo. Компания представила м…
Смартфон Xiaomi 17 Ultra получит 100-Вт зарядку …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 17 Ultra уже был сертиф…
Realme GT8 получит 2К-экран с кадровой частотой 144 Гц…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT8, который будет представлен уже в следую…
itel Super 26 Ultra получил батарею на 6000 мАч…
Компания itel пополнила ассортимент смартфонов моделью Super 26 Ultra, которая основана на новой 6-наноме…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor