Упаковку OnePlus Ace 6 Pro Max показали на фото

Сетевой информатор ZionsAnvin опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена коробка смартфона OnePlus Ace 6 Pro Max. Это говорит о скором релизе новинки. По предварительным данным, аппарат получит топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и кадровой частотой до 165 Гц, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленную прошивку ColorOS 16 на базе ОС Android 16, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор, линейный вибромотор оси X, стереодинамики, модуль NFC и корпус массой 216 граммов. Напомним, что в конце октября был представлен смартфон OnePlus Ace 6, который стоит в Китае 365 долларов.