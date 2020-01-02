Упаковку Redmi K30 5G показали на фото

Один из боссов Xiaomi Лей Цзунь поделился фотографией упаковки смартфона Redmi K30 5G, который выйдет в Китае 7 января. Аппарат выйдет в белой, синей, красной и фиолетовой расцветках по цене в 286 долларов за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Новинка оснащается 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.