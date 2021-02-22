Упаковку Redmi Note 10 Pro показали на фото

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографией розничной упаковки смартфона Redmi Note 10 Pro, международный релиз которого состоится 4 марта. По предварительным данным, аппарат получит IPS-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, батарею ёмкостью 5050 мАч, восьмиядерную платформу Snapdragon 732G, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, а также версии на 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Судя по фото упаковки, смартфон получит как минимум две расцветки: голубую и розовую.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10 Pro
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