Упаковку Xiaomi 12 Pro показали на фото

Глава Xiaomi Лей Цзунь опубликовал фотографии упаковки флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro, официальный релиз которого ожидается 28 декабря. Ранее сообщалось, что аппарат получит поддержку сверхбыстрой проводной зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт и соответствующий адаптер питания в комплекте. Упаковка в стиле старого флагмана Xiaomi Mi 8 может частично подтверждать эти слухи.

Xiaomi 12 Pro также прочат 2K OLED-дисплей с технологией LTPO второго поколения и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Pro
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