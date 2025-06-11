Упоминания AirPods Pro 3 нашли в коде iOS 26

Стоит отметить, что наушники компании Apple занимают лидирующую позицию на рынке, они продаются приличным тиражом, но не делают компании существенной прибыли. Если посмотреть на статистику, то наушники и носимая электроника в десятки раз менее выгодны, чем iPhone, Mac или iPad. Соответственно, никакого смысла для компании вкладывать ресурсы в наушники нет — это банально не будет отбивать вложения. Компания лишь слегка улучшит чип, сделает шумоподавление чуть более мощным, а все остальные элементы останутся более или менее нетронутыми — это позволит в том числе сохранить низкую стоимость продукции. Вопрос только в том, есть ли в этом случае смысл обновлять AirPods Pro 2 на AirPods Pro 3? Скорее всего, нет, разницы вы не увидите.