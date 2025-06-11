Упоминания AirPods Pro 3 нашли в коде iOS 26

В новой операционной системе iOS 26 продолжают находить всё новые упоминания будущих устройств, и последняя утечка касается наушников премиум-класса — AirPods Pro 3, которые, по слухам, могут выйти уже в конце этого года. Ссылка на новое поколение наушников была обнаружена в коде новой ОС, так что модель, вероятно, уже тестируют внутри компании. Предполагается, что грядущая модель получит обновлённый дизайн и ещё более продвинутую систему активного шумоподавления по сравнению с AirPods Pro 2. Это, в свою очередь, может означать использование нового чипа H3, который откроет доступ к дополнительным функциям — все подробности мы узнаем на официальной презентации. Впрочем, ожидать какого-то прорыва совершенно не стоит.

Стоит отметить, что наушники компании Apple занимают лидирующую позицию на рынке, они продаются приличным тиражом, но не делают компании существенной прибыли. Если посмотреть на статистику, то наушники и носимая электроника в десятки раз менее выгодны, чем iPhone, Mac или iPad. Соответственно, никакого смысла для компании вкладывать ресурсы в наушники нет — это банально не будет отбивать вложения. Компания лишь слегка улучшит чип, сделает шумоподавление чуть более мощным, а все остальные элементы останутся более или менее нетронутыми — это позволит в том числе сохранить низкую стоимость продукции. Вопрос только в том, есть ли в этом случае смысл обновлять AirPods Pro 2 на AirPods Pro 3? Скорее всего, нет, разницы вы не увидите.