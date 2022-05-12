Устройства Huawei Mate Xs 2, Watch GT3 Pro, Huawei Band 7 и MatePad SE дебютируют в Европе

В апреле этого года компания Huawei провела большую пресс-конференцию, на которой представила флагманский складной смартфон Huawei Mate Xs 2, умные часы Watch GT3 Pro, фитнес-браслет Huawei Band 7 и планшет MatePad SE. Теперь эти устройства готовы к выпуску в Европе и других странах мира. Компания объявила о крупном мероприятии по запуску, запланированном на 18 мая 2022 года.

Напомним, в основе смартфона Huawei Mate Xs 2 лежит чипсет Snapdragon 888 без 5G. Устройство получило OLED-дисплей диагональю 7,8 дюйма, разрешением 2480 x 2200 пикселей и частотой кадров 120 Гц. Mate Xs 2 поддерживает Huawei M Pencil, имеет 50-Мп тройную камеру и аккумулятор емкостью 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Watch GT 3 Pro — это увеличенная и улучшенная версия Watch GT 3, которая может измерять ЭКГ, но эта функция зависит от рынка.

Huawei Band 7 предлагает экран AMOLED с минимальными рамками, датчики сердечного ритма и SpO2, NFC и 14 дней автономной работы.