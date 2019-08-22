Устройства LG будут работать на чипах Snapdragon еще пять лет

Чипмейкер Qualcomm объявила, что достигла нового глобального лицензионного соглашения с производителем, которое позволит LG использовать Snapdragon SoC, модемные чипы и другие компоненты на устройствах 3G, 4G и 5G. Контракт рассчитан на пять лет. Хотя условия соглашения в долларах США не разглашаются, Qualcomm отмечает, что «соглашение соответствует установленным глобальным условиям лицензирования Qualcomm».

LG является девятым по величине производителем смартфонов в мире с долей на мировом рынке 2,4% в первой половине года. Аналитик IDC Райан Рейт считает, что сделка с LG - большая победа Qualcomm, потому что она запирает одного из 10 ведущих производителей мобильных телефонов на загруженном рынке.