Устройства среднего уровня – Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra

Sony в этом году покажет себя с хорошей стороны и выпустит одновременно две новинки с хорошей платформой и мощным аккумулятором. Гаджет несет на борту пару камер с 8- и 23-мегапиксельными матрицами, а также аккумуляторную батарею на 3300 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Предусмотрена гибридная поддержка двух SIM-карт. Габариты Xperia XA2: 171 грамм; 142 × 70 × 9,7 мм.Sony Xperia XA2 получил 5,2-дюймовый дисплей формата Full HD (1920 × 1080 пикселей). За производительность отвечает чип Snapdragon 630 вкупе с 3 ГБ оперативной памяти и флеш-модулем на 32 ГБ (есть возможность расширения картами microSD). Sony Xperia XA2 Ultra, то здесь установлена 6-дюймовая панель с разрешением 1920 × 1080 точек. Отдельно отмечаются камеры. На фронтальной панели расположена двойная селфи-камера на 8+16 Мп. Основная камера здесь 23-мегапиксельная. Помимо этого, девайс оснащен 4 ГБ ОЗУ, флеш-накопителем на 32 / 64 ГБ, батареей емкостью 3580 мАч, а также слотом для карт памяти microSD и двумя слотами для SIM-карт. Габариты Xperia XA2 Ultra: 221 грамм; 163 × 80 × 9,5 мм.