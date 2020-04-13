Устройство Microsoft Surface Neo появится в следующем году

2020-04-13, Автор - Ramil; Продукт - Microsoft Surface Neo; [71]
Компания Microsoft продолжает работать над складным смартфоном с двойным экраном на базе операционной системы Windows 10X. Гаджет Microsoft Surface Neo идеально подходит для замены планшета и ноутбука.

В устройстве будет использована новая операционная система Windows 10X, которая находится на стадии разработки и новый дисплей. Новая ОС WIndows 10X также будет использоваться на других мобильных и стационарных устройствах.

Компания объявила, что ей потребуется больше времени на проект Surface Neo, из-за чего запуск устройства откладывается на следующий год.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Neo
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