Устройство среднего уровня под названием Galaxy On7 Prime

Компания Samsung, выпустит смартфон среднего класса в металлическом корпусе. Среди прочих спецификаций стоит отметить фронтальную и основную камеры с 13-мегапиксельными фотомодулями, поддержку 2-ух SIM-карт, адаптеры беспроводной связи 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, приемник GPS. В качестве операционной системы установлена Android 7.1.1 Nougat.Девайс получил 5,5-дюймовый экран Full HD-формата (1920 × 1080 точек) с 2.5D-стеклом. За быстродействие отвечает восьмиядерный чип Exynos 7870, 3 либо 4 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель объемом 32 / 64 ГБ (есть возможность расширения памяти картами формата microSD вместимостью до 256 ГБ).Стоимость такого смартфона составит 234 доллара .