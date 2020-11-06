Утечка Redmi Note 9 High-End показывает частоту обновления 120 Гц

Xiaomi скоро выпустит бюджетный телефон с мощным дисплеем и другими впечатляющими функциями. Говорят, что модель принадлежит к серии Redmi Note 9, и, согласно свежей утечке модель будет называться Redmi Note 9 High-end.

Серия Redmi Note 9 - это в основном модели среднего класса, но утечка гласит, что версия Redmi Note 9 high будет поддерживать адаптивную частоту обновления экрана от 30 герц до 120 герц. Это означает, что дисплей смартфона будет автоматически переключаться между различными частотами обновления в зависимости от выполняемой задачи.

Что касается спецификаций, смартфон будет иметь 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ 2400x1080 пикселей. Еще одно отличие заключается в том, что устройство будет иметь основную камеру на 108 МП с сенсором Samsung ISOCELL HM2, о котором было объявлено в сентябре. Ещё также ожидается, что смартфон получит большую батарею емкостью 4800 мАч, а с технологией адаптивного дисплея мы ожидаем некоторого продления времени автономной работы.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9 High-End
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