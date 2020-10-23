Утечка цены и даты выпуска Apple AirPods Pro 2

В сети была опубликована утечка в виде твита, в котором была указана возможная цена Apple AirPods 2 и дата его выпуска. Apple Pro поделилась, что второе поколение популярных AirPods поступит по высокой цене в 249 долларов США и будет доступна в начале 2022 года.

Новые AirPods 2 не будут дешевыми, так как они будут с лучшим временем автономной работы, улучшенной функцией шумоподавления и даже датчиками внешней освещенности.

Примечательно, что эта утечка согласуется с предыдущими отчетами о наушниках следующего поколения от гиганта из Купертино.
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