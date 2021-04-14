Утечка функций iOS 15

Компания Apple планирует скором будущем провести Всемирную конференцию разработчиков (WWDC) 2021. Ожидается, что на мероприятии будут представлены новые версии программного обеспечения для iPhone, iPad, macOS и watchOS.

Грядущая iOS 15 может иметь обновленный Центр управления, также просочившаяся информация об iOS 15 указывает на то, что следующая серия iPhone будет поддерживать две формы биометрической аутентификации.

Центр управления может позаимствовать свой дизайн и компоновку у macOS Big Sur. Благодаря такому дизайну пользователи смогут перетаскивать функции, чтобы настроить Центр в соответствии со своими предпочтениями. В дополнение к удобству использования iOS 15, вероятно, будет иметь улучшенный дизайн с минимальными изменениями в общем виде.