Утечка информации об Android 12.1

Android 12 еще не вышел, но уже появилась информация о разработке Android 12.1, по слухам, точечный релиз, который предположительно появится вскоре после выхода Android 12 и Pixel 6 на рынок. Современное мышление является то, что Google работает над смартфонами Samsung в стиле складных пиксельных телефонов, который будет поставляться с ограниченны тиражом. Ожидается, что они возможно появятся до конца года, если позволят сроки разработки и нехватка микросхем.

В названии «Android 12.1» нет ничего официального, но кусочки головоломки здесь нетрудно сложить вместе. Каждый выпуск Android получает уровень API для разработчиков приложений. В отличие от номера версии, контролируемой маркетингом, уровень API спроектирован так, чтобы быть предсказуемым и повышается на «1» для каждого нового выпуска платформы, независимо от размера каждого выпуска. Android 12 - это «уровень API 31», но Android 13, который должен выйти в следующем году, недавно был переведен на уровень API 33 в общедоступном репозитории Android. Google освободил место между Android 12 и 13 для новой версии. Все неофициально называют этот выпуск «Android 12.1» в соответствии с соглашением об именах отладочных выпусков, которое Google последний раз использовало с Android 8.1 , выпущенным в декабре 2017 года.

Во всех этих двухпанельных интерфейсах используется разделение 50/50, что сильно отличается от того, как раньше делал Google. Первый шаг Google к большему интерфейсу Android был сделан в Android 3.0 Honeycomb, который был разработан для широкоэкранных планшетов. У Honeycomb было что-то близкое к 33/66 для макетов приложений, обычно более тонкая панель навигации слева и большая область содержимого справа. Этот новый дизайн имитирует режим разделения экрана макета для приложений с разделением 50/50 вправо-посередине. Каждый снимок экрана - это просто два телефонных интерфейса рядом друг с другом.

Комментарии и отзывы Android 12.1
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