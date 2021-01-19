Утечка изображений Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 - один из телефонов серии A, который постоянно находится в поле зрении слухов в сети.

Но в сети наконец-то опубликовали живые изображения смартфона. Изображения показывают прямоугольное расположение камеры с закругленными углами.

Предполагаемый прототип Samsung Galaxy A52 также имеет глянцевую поверхность, которая может быть задней панелью Glasstic. На изображениях можно увидеть в общей сложности пять выгравированных точек внутри компоновки камеры с надписью "A52". Это значит, что это четырехкамерная камера, одна из них кажется белой, что предполагает, что это может быть светодиодная вспышка. По слухам, новинка получит основной объектив на 64 МП на задней панели.