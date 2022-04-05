Утечка маркетинговых материалов vivo X Fold раскрывает больше спецификаций

Vivo готовится анонсировать свой первый складной смартфон под названием vivo X Fold. Он станет официальным на мероприятии в Китае 11 апреля. Тем временем просочилась фотография маркетингового стенда для офлайн-магазинов, раскрывающая многие характеристики телефона.

Таким образом, подтверждено, что vivo X Fold имеет 8-дюймовый внутренний складной экран «2K» с частотой обновления 120 Гц и технологию LTPO 3.0 для изменения указанной частоты обновления, внешний дисплей 6,53 дюйма FHD + 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, память LPDDR5, хранилище UFS 3.1, Android 12 на борту и аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Телефон оснащен четырьмя задними камерами с логотипом Zeiss и покрытием T, а также основной камерой Samsung GN5 с разрешением 50 МП и OIS. Остальные камеры представляют собой сверхширокоугольную камеру на 48 МП с полем зрения 114 градусов, портретную линзу на 12 МП и перископическую камеру на 5 МП с 60-кратной оптической стабилизацией изображения. Также подтверждено, что смартфон оснащен Wi-Fi 6 и NFC. Похоже, что китайские компании делают большие ставки на складные устройства, но только для своего внутреннего рынка.