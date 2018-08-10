Утечка приписывает Sony Xperia XZ3 двойную тыльную камеру

Сетевые источники поделились фотографией, на которой указаны подробные характеристики еще не представленного флагманского смартфона Sony Xperia XZ3. Аппарат получит 5,7 дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ флэш-памяти, основную камеру камеру на 19 и 12 Мп (раньше сообщалось об одинарном модуле), фронтальную камеру на 13 Мп, аккумулятор на 3240 мАч, поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0, защиту от воды в соответствии со степенью IP68, а также предустановленную ОС Android 8.1.Также в сети появился любопытный рендер, на котором, как утверждается, изображен Sony Xperia XZ3, однако он больше похож на очень смелый концепт. Официальный дебют смартфона состоится на IFA 2018.