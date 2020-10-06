Утечка рендера LG K92 5G раскрыла детали смарфтона

LG не такой большой игрок на рынке смартфонов, как Samsung , который тоже из той же страны - Южной Кореи. LG уделяла больше внимания среднему уровню и выпускала уникальные продукты, такие как LG Wing. Согласно новой утечке, компания скоро добавит еще одно устройство в свой портфель доступных телефонов 5G и это LG K92 5G.

Судя по рендерингу, LG K92 5G будет иметь 64-мегапиксельную четырехкамерную камеру и четырехдиапазонную вспышку. Цветовой тон устройства будет темнее в месте расположения камеры и светлее под ней с фирменными знаками Cricket и LG .

Клавиши регулировки громкости и специальная клавиша Google Assistant будут расположены с левой стороны, а кнопка питания со встроенным датчиком отпечатков пальцев - с правой стороны. Больше к сожалению информации о смартфоне пока что нет.