Утечка рендеринга Lenovo K12 Note

Серия Lenovo K Note должна появиться в новой модели и выйдет как Lenovo K12 Note. В сети опубликовали рендеры телефона, подтверждающие, что новый телефон является переименованием уже анонсированного Moto G9 Play.

В прошлом месяце было обнаружено, что Lenovo K12 Note - это тот же смартфон, что и Moto G9 Play, также известный как Moto G9 в Индии . Это означает, что Lenovo продает и будет продавать одно и то же под тремя разными названиями в зависимости от рынка. Новые рендеры телефона были опубликованы в Twitter и они показывают Lenovo K12 Note со всех сторон. Исчез логотип крыла летучей мыши на сканере отпечатков пальцев на задней панели. В правом нижнем углу телефона также есть логотип Lenovo. На изображениях видно, что телефон также будет зеленого и синего цвета, как и индийская версия Moto G9.

Lenovo K12 Note определенно будет иметь тех же характеристик, что и Moto G9 Play.