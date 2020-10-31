Утечка рендеринга Lenovo K12 Note

Серия Lenovo K Note должна появиться в новой модели и выйдет как Lenovo K12 Note. В сети опубликовали рендеры телефона, подтверждающие, что новый телефон является переименованием уже анонсированного Moto G9 Play.

В прошлом месяце было обнаружено, что Lenovo K12 Note - это тот же смартфон, что и Moto G9 Play, также известный как Moto G9 в Индии . Это означает, что Lenovo продает и будет продавать одно и то же под тремя разными названиями в зависимости от рынка. Новые рендеры телефона были опубликованы в Twitter и они показывают Lenovo K12 Note со всех сторон. Исчез логотип крыла летучей мыши на сканере отпечатков пальцев на задней панели. В правом нижнем углу телефона также есть логотип Lenovo. На изображениях видно, что телефон также будет зеленого и синего цвета, как и индийская версия Moto G9.

Lenovo K12 Note определенно будет иметь тех же характеристик, что и Moto G9 Play.
Комментарии и отзывы Lenovo K12 Note
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Новости:
Телевизор Oppo Smart TV S1 оценен в $1050

Компания Oppo пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart TV S1, которая получила 65-дюймовую QLED-па...
EMUI 11 может стать финальной версией перед ОС HongMeng

EMUI 11 от Huawei основан на Android 10, а не на Android 11 . Это неудивительно, учитывая затруднительное...
iPhone 13 будет иметь дисплеи с частотой 120 Гц

В то время как компания Apple, готовится представить линейку iPhone 12, в сети аналитики уже делятся свои...
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NASОбзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
iPhone 12 поступил в продажу без зарядки...
iPhone 12 поступил в продажу без зарядкиНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует убр...
Intel запускает новые процессоры Core 11...
Intel запускает новые процессоры Core 11Intel анонсировала четыре новых линейки процессоров для Интернета вещей (IoT) на своем саммите Intel Ind...
Первая электрическая зубная щетка Realme...
Первая электрическая зубная щетка RealmeМероприятие по запуску Realme 7 октября будет большим, так как производитель планирует анонсировать неско...
Приложение HeyMelody позволяет обновлять...
Приложение HeyMelody позволяет обновлятьУ OnePlus Buds есть сопутствующее приложение, которое позволяет настраивать наушники, а также получать об...
Xbox версия игры Football Manager 2021 п...
Xbox версия игры Football Manager 2021 пFootball Manager 2021 вернется на Xbox впервые за тринадцать лет и предложит оригинальную версию на основ...
Crytek обнародовал системные требования ...
Crytek обнародовал системные требования Скоро состоится официальный запуск игры Crysis Remastered от Crytek. Разработчик опубликовал системные тр...
Теперь утилита Nikon Webcam Utility дост...
Теперь утилита Nikon Webcam Utility достПосле выпуска инструмента веб-камеры для ПК с Windows 10 утилита Nikon Webcam Utility теперь доступна для...
Следующий флагман OnePlus 8T будет иметь...
Следующий флагман OnePlus 8T будет иметь Компания OnePlus готовится представить свой последний флагман OnePlus 8T в ближайшие недели. Ожидается, ...
Google разработала функцию, которая помо...
Google разработала функцию, которая помоВсе мы знаем, как это расстраивает, когда вы не можете вспомнить название песни, но мелодия застряла в ва...
Fortnite получит поддержку трассировки л...
Fortnite получит поддержку трассировки лNVIDIA предоставит Fortnite обработку RTX, добавив в игру для ПК поддержку трассировки лучей в реальном в...
Razer выпустила игровое кресло Razer Isk...
Razer выпустила игровое кресло Razer IskИгровое кресло Razer Iskur сочетает в себе идеальную игровую форму. Кресло обеспечивает идеальную осанку ...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки иНе так давно мы проводили тестирование игровых наушников HIPER HS-100 Accent. Сегодня продолжая изучение ...
Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor