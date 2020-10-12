Утечка серии Redmi Note 10 с камерой на 108 МП

Компания Redmi скоро анонсирует новый смартфон. Недавняя утечка информации в сети раскрыла ключевые характеристики двух телефонов, которые принадлежат к предстоящей серии Note 10.

Оба смартфона серии Note 10 оснащены ЖК-панелями с дырочным дизайном. Один из них оснащен набором микросхем MediaTek MT6853V, то есть набором микросхем Dimensity 720 и 48-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Другой телефон работает на Snapdragon sm7225, то есть на чипсете Snapdragon 750G, и имеет 108-мегапиксельный основной шутер. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Предполагается, что модифицированная версия Mi 10 Lite 5G будет переименована в смартфон серии Redmi Note в Китае. Поскольку это будет первый смартфон в серии Note с 108-мегапиксельной камерой , он, скорее всего, дебютирует как Redmi Note 10 Pro или Pro Max.