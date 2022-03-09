Утечка спецификаций смартфона Xiaomi Civi 2

Xiaomi выпустила первый смартфон Civi еще в сентябре 2021 года, и это был относительно компактный смартфон среднего класса с выдающимся дизайном. К сожалению, он так и не был выпущен за пределы внутреннего рынка, несмотря на его интригующие характеристики, такие как OLED-экран с частотой 120 Гц, быстрая зарядка на 55 Вт и тройная камера на 64 МП.

Теперь, согласно утечкам, преемник уже в пути. Это будет скромное обновление, ключевым отличием которого станет новый чипсет — Snapdragon 778G+.

Процессор — одно из главных изменений, второе — MIUI 13, вероятно с Android 12. Все остальное выглядит одинаково — зарядка, камеры, технология отображения и скорость быстрой зарядки. Мы не удивимся, если Xiaomi решит сохранить дизайн.

Snapdragon 778G+ обеспечивает повышение производительности процессора и графического процессора на 20% по сравнению с версией чипсета без Plus. Civi 2 будет работать лучше, чем его предшественник, считается, что его влияние на батарею будет незначительным, учитывая, насколько малы изменения во всем устройстве.