Утечка спецификаций смартфонов vivo X80 Pro и X80 Pro+

Вчера появились неофициальные подробности смартфонов vivo X80 Pro и Pro+. По словам информатора Pro и Pro+ будут иметь 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи. Vivo X80 Pro+ будет использовать панель QHD+ LTPO 2, в то время как обычный Pro будет предлагать разрешение FHD+. В обоих случаях максимальная частота обновления составит 120 Гц, но панель LTPO 2 предложит больше промежуточных шагов.

Pro+ будет работать на Snapdragon 8 Gen 1, vivo X80 Pro получит Dimensity 9000. Есть большая вероятность, что мы уже видели этот телефон в AnTuTu и Geekbench с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Что касается ОЗУ и хранилища, информация указывает на 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти для Pro. Pro + будет предлагать 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Оба телефона имеют один и тот же модуль — 50-мегапиксельная основная, сверхширокая камера и два телеобъектива. Однако они будут использовать разные аппаратные конфигурации. Основная 50-мегапиксельная камера на Pro+ будет оснащена датчиком ISOCELL GN1, OIS и сверхяркой диафрагмой f/1,3. Вместо этого Pro получит Sony IMX789 (пиксели 1,12 мкм, 2,24 мкм с биннингом), оптическую стабилизацию изображения и более приемлемую диафрагму f/1,4. Оба телефона будут иметь батареи емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.