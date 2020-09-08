Утечка технических характеристик OPPO Reno4 SE

На TENAA засветился загадочный телефон Oppo, которым скорее всего является новенький Reno4 SE. Ожидается, что Reno4 SE получит Dimensity 800 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. С лицевой стороны расположен 6,43-дюймовый Super AMOLED от Samsung с частотой обновления 90 Гц и отверстие для 32 МП селфи-камеры.

На спине расположена тройной модуль камеры с 48 МП объективом Sony IMX586 в качестве основного, сверхширокого 8 МП для макросъемки и 2 МП датчик глубины. Питать смартфон будет двухэлементная батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Толщина устройства составляет 7,85 мм, а вес 169 грамм. Ожидается, что цена составит около $ 380.