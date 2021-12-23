Утекший постер раскрыл стоимость Xiaomi 12

В сети появился официальный, как утверждает источник, постер смартфона Xiaomi 12, презентация которого состоится 28 декабря. Итак, аппарат оснастят 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой от 10 до 120 Гц, поддержкой 10-битного цвета, HDR10+ и Dolby Vision, топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, литий-кобальтово-оксидной батареей на 4500 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки и 30-Вт беспроводной, модулем NFC, поддержкой Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик 1/1,28- дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик с оптической стабилизацией) и телефото-модулем с 3-кратным оптическим зумом и стабилизацией, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Вариант с 8/128 ГБ памяти обойдется в 580 долларов, с 8/256 ГБ – 630 долларов, а с 12/256 ГБ – 690 долларов