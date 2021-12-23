Утекший постер раскрыл стоимость Xiaomi 12

В сети появился официальный, как утверждает источник, постер смартфона Xiaomi 12, презентация которого состоится 28 декабря. Итак, аппарат оснастят 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой от 10 до 120 Гц, поддержкой 10-битного цвета, HDR10+ и Dolby Vision, топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, литий-кобальтово-оксидной батареей на 4500 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки и 30-Вт беспроводной, модулем NFC, поддержкой Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик 1/1,28- дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик с оптической стабилизацией) и телефото-модулем с 3-кратным оптическим зумом и стабилизацией, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Вариант с 8/128 ГБ памяти обойдется в 580 долларов, с 8/256 ГБ – 630 долларов, а с 12/256 ГБ – 690 долларов

Комментарии и отзывы Xiaomi 12
Новый смартфон Xiaomi Redmi K50 Gaming …
Новый смартфон Xiaomi Redmi K50 Gaming Xiaomi Redmi K50 это преемник апрельского смартфона Xiaomi Redmi K40 с процессором Dimensity 1200. Источн…
vivo Y53s — яркая новинка с мощным аккумулятором…
vivo Y53s — яркая новинка с мощным аккумуляторомНовый смартфон vivo Y53s оборудован мощным аккумулятором на 5000 мА·ч с 33Вт быстрой зарядкой FlashCha…
В сеть просочился новый рендер Samsung Galaxy S21 FE…
В сеть просочился новый рендер Samsung Galaxy S21 FEОжидается, что новый смартфон Samsung Galaxy S21 FE будет запущен в январе 2022 года, и теперь просочился…
Серия Samsung Galaxy A 2022 года будут доступны в черном, бе…
Серия Samsung Galaxy A 2022 года будут доступны в черном, беСерия Samsung Galaxy A 2022 года будет иметь стандартную палитру из четырех цветов: черный, белый, светло…
Четыре неизвестных смартфона от Nokia появились в интернете…
Четыре неизвестных смартфона от Nokia появились в интернетеПоявились изображения четырех неизвестных смартфонов Nokia. Информации пока никакой нет - даже неизвестны…
Xiaomi планирует разработать новую технологию дисплеев…
Xiaomi планирует разработать новую технологию дисплеевНа этой неделе, компания Tianma Microelectronics объявила что она подписала новое соглашение о сотрудниче…
Nubia Red Magic 7 будет иметь быструю зарядку на 165 Вт…
Nubia Red Magic 7 будет иметь быструю зарядку на 165 ВтNubia ZTE анонсировала Red Magic 6 в марте этого года с зарядкой 66 Вт, но ее преемник - Nubia Red Magic …
VR-шлем Apple выпустят в 2022 году…
VR-шлем Apple выпустят в 2022 годуПо словам известного аналитика Минг-Чи Куо, давно обсуждаемая в сети гарнитура смешанной реальности Apple…
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor