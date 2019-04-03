В 2020 году появится три OLED-iPhone с новыми размерами экрана

В следующем году компания Apple переходит на линейку OLED iPhone с новыми размерами экрана. Запланирован выпуск трех моделей OLED iPhone с размерами экрана 5,42 дюйма, 6,06 дюйма и 6,67 дюйма.

Скорее всего, в 5,42-дюймовом iPhone будет использоваться панель Samsung Display Y-Octa или сенсорная технология LG Display TOE, которые снижают стоимость дисплея для Apple. Samsung Display, вероятно, останется основным поставщиком OLED-дисплеев, а LG Display или BOE Technology могут стать вторыми поставщиками.