В 2021 году Apple выпустит гибкий iPhone

На протяжении уже нескольких лет производители со всего мира выпускают гибкие смартфоны, которые обладают целым рядом различных преимуществ. Например, такой гаджет занимает в кармане пользователя заметно меньше места, хотя при этом обладает довольно приличной диагональю. Также стоит отметить, что у подобных гаджетов просто более привлекательный дизайн. И есть мнение, что компания Apple официально выпустит смартфон iPhone со складным дисплеем уже в начале 2021 года. Конечно, мы слабо верим, что это произойдет именно в начале года, так как обычно компания показывает свои гаджеты в сентябре, но все может случится. Вдруг производитель решит удивить своих потенциальных покупателей чем-то действительно невероятным.