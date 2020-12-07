В 2021 выйдет куча флагманов на Snapdragon 888

На рынке смартфонов в последнее время не было серьезных перемен, так как новых процессоров никто не показывал, а ничего больше в аппаратном плане кардинально измениться и не может. Теперь официально представили мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888, который, как оказалось, вполне справится с поставленной задачей удивить потенциального покупателя. Главная причина — повышение производительности, поддержка сотовых сетей пятого поколения, улучшенная работа с искусственным интеллектом, различные дополнения и улучшения. Более того, сразу несколько крупных производителей смартфонов официально заявили, что уже в 2021 году в начале будет представлена целая россыпь флагманов на новых процессорах. Так что это лишь вопрос времени.