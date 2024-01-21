В 2024 году больше не будет смартфонов с двумя перископными камерами

Напомним, что Find X7 Ultra характеризуется 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графическим адаптером Adreno 750, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900 второго поколения и OIS), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм), селфи-камерой на 32 Мп, 6,82-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также ОС Android 14 c фирменной оболочкой ColorOS «из коробки».