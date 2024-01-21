В 2024 году больше не будет смартфонов с двумя перископными камерами

В начале года компания Oppo представила первый в мире смартфон с двумя перископными модулями основной камеры Find X7 Ultra. Судя по всему, аппарат еще долго будет оставаться уникальным. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, ни один другой производитель не выпустит подобное устройство в 2024 году. Якобы конкуренты не имеют нужных алгоритмов обработки, которых требует такая камера.

Напомним, что Find X7 Ultra характеризуется 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графическим адаптером Adreno 750, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900 второго поколения и OIS), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм), селфи-камерой на 32 Мп, 6,82-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также ОС Android 14 c фирменной оболочкой ColorOS «из коробки».