В 6,1-дюймовом iPhone не будет 3D Touch

2018-04-28, Автор - Владимир Байзаров; [58]
По многочисленным слухам, компания Apple выпустит этой осенью 6,1-дюймовый iPhone с LCD-экраном. Как утверждает небезызвестный аналитик Минг-Чи Куо из компании KGI Securities, смартфон не оснастят поддержкой функции распознавания силы нажатия 3D Touch. Это необходимо для удешевления смартфона. Якобы технология CGS (Cover Glass Sensor), делающая тачскрин легче и устойчивее к ударам, увеличит стоимость экрана на 15%. Для компенсации этой разницы было решено пожертвовать 3D Touch. Две другие грядущие новинки, OLED-модели iPhone X диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, сохранят поддержку 3D Touch.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K. Набор щеток Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey MouseОбзор Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K. Набор щеток Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey Mouse
Обзор HARPER HDRS-711. Радиоприемник на любой случай жизниОбзор HARPER HDRS-711. Радиоприемник на любой случай жизни
Обзор Case Logic Prevaler BackPack. Вместительный рюкзак для города и путешествийОбзор Case Logic Prevaler BackPack. Вместительный рюкзак для города и путешествий
Сравнительный обзор OKLICK 925G STORM, OKLICK 935G STARFALL, OKLICK 955G FROSTСравнительный обзор OKLICK 925G STORM, OKLICK 935G STARFALL, OKLICK 955G FROST
Обзор be quiet! DARK ROCK 4. Эффективное и тихое охлаждение процессораОбзор be quiet! DARK ROCK 4. Эффективное и тихое охлаждение процессора
Предварительный обзор Sharkoon PureWrite...
Предварительный обзор Sharkoon PureWriteСовременная игровая периферия перестала быть просто устройством ввода — сейчас пользователи хотят получит...
Обзор ORICO CBA-S2. Автомобильный держат...
Обзор ORICO CBA-S2. Автомобильный держатАвтовладельцы частенько сталкиваются с проблемой, когда смартфон некуда положить, либо закрепить, чтобы о...
Предварительный обзор Huawei Honor 10. С...
Предварительный обзор Huawei Honor 10. СЯ уже не раз говорил, что китайские компании знают, как привлекать внимание пользователей. Пока известные...
Обзор Destiny Warfare. Шутер от первого ...
Обзор Destiny Warfare. Шутер от первого Современные мобильные шутеры перестали быть скучными, это самое важное, что нужно знать. Еще пару лет наз...
OPPO F7 официально представлен в России...
OPPO F7 официально представлен в России25 апреля в Москве состоялась презентация смартфона OPPO F7. В новинке упор сделан на фронтальную камеру,...
Предварительный обзор Nubia Red Magic Ga...
Предварительный обзор Nubia Red Magic GaСовременный рынок мобильных телефонов сильно изменился — еще совсем недавно мы говорили о тонких смартфон...
Обзор Hackme 2. Странная головоломка...
Обзор Hackme 2. Странная головоломкаВ большинстве ситуаций после прохождения очередной мобильной игры у меня складывается определенное впечат...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 6X. За н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 6X. За нСтоит отметить, что компания Xiaomi на протяжении длительного времени радует своих фанатов, да и не тольк...
Обзор PAKO 2. Крутой гоночный симулятор...
Обзор PAKO 2. Крутой гоночный симуляторНа рынке игровых продуктов очень мало действительно качественных проектов. Если вы посмотрите на все нови...
Обзор Frostpunk. Выживание во льдах...
Обзор Frostpunk. Выживание во льдахСовременный рынок игровых продуктов радует нас качественными играми про выживание в самых разных условиях...
Предварительный обзор SJCAM SJ8 Series. ...
Предварительный обзор SJCAM SJ8 Series. Современный рынок экшн камер постоянно развивается — пользователи постепенно переходят на компактные вари...
Инновационный духовой шкаф Hoover KEEPHE...
Инновационный духовой шкаф Hoover KEEPHEHoover KEEPHEAT – революционное решение, созданное для приготовления и горячего хранения пищи с сохранени...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor