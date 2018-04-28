В 6,1-дюймовом iPhone не будет 3D Touch

По многочисленным слухам, компания Apple выпустит этой осенью 6,1-дюймовый iPhone с LCD-экраном. Как утверждает небезызвестный аналитик Минг-Чи Куо из компании KGI Securities, смартфон не оснастят поддержкой функции распознавания силы нажатия 3D Touch. Это необходимо для удешевления смартфона. Якобы технология CGS (Cover Glass Sensor), делающая тачскрин легче и устойчивее к ударам, увеличит стоимость экрана на 15%. Для компенсации этой разницы было решено пожертвовать 3D Touch. Две другие грядущие новинки, OLED-модели iPhone X диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, сохранят поддержку 3D Touch.