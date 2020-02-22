В Android 11 появилась новая функция

Как только компания Google выпустила бету версию операционной системы Android 11 Developers Preview, пользователи начали ее изучать и нашли новую функцию для смартфонов.

Это новый жест кодовым названием Columbus. Что бы использовать жест, нужно сделать двойной тап по задней панели устройства, который вызывает определенные действия. К примеру: если два раза постучать по задней части корпуса, то можно включить камеру или запустить Google Assistant, также включить или нажать на паузу воспроизведение музыки. Новый жест пока что работает только на смартфонах компании Google.