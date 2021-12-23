В Android 13 появится важнейшая функция

Появился новый слух о том, что Google работает над новой языковой функцией, которая может быть выпущена в Android 13. Согласно надежному источнику Android Police, функция под кодовым названием «Panlingual» позволит пользователям Android 13 выбрать другой язык под каждое из установленных ими приложений. Согласно примеру Android Police о том, как может работать Panlingual, пользователь, который использует английский в качестве системного языка Android, может использовать эту функцию, чтобы настроить свои приложения социальных сетей на использование испанского языка без изменения каких-либо настроек системы или других приложений. Или, если работа пользователя требует использования иностранного языка, он может настроить свои рабочие приложения на этот язык, сохраняя при этом другие приложения на своем родном языке.

Хотя новая функция Panlingual все еще находится на ранней стадии разработки и может быть изменена, есть информация о том, где пользователи смогут ее найти, как только Google выпустит ее. По слухам, Panlingual появится на экране «Информация о приложении» или будет найдена в новой настройке «Языки приложения», расположенной на странице «Язык и ввод» в Настройках. Добавив Panlingual в качестве отдельной настройки, Google позволит пользователям изменять языки приложений из одного места, что избавляет их от необходимости изменять язык каждого приложения отдельно. Звучит достаточно приятно на самом деле, но релиза ещё придётся подождать.