В Android 16 появились гибкие настройки для фотографов

Сегодня компания Google выпустила вторую публичную бета-версию операционной системы Android 16, которая добавляет новые функции для профессиональных фотографов, желающих получить больше контроля при съёмке фото и видео. Среди обновлений — новые ручные настройки автоэкспозиции, точная регулировка цветовой температуры и оттенка, а также поддержка изображений Ultra HDR в формате HEIC. После этого релиза ожидаются ещё две бета-версии перед полноценным выпуском Android 16 во втором квартале этого года. Ранее в стандартном приложении камеры Android фотографы могли либо полностью управлять настройками экспозиции вручную, либо полностью полагаться на автоматический режим. В Android 16 появятся гибридные режимы автоэкспозиции, позволяющие вручную настраивать ISO или выдержку, в то время как алгоритмы автоэкспозиции будут регулировать остальные параметры.

Это даст больше гибкости, особенно для тех, кто хочет избежать появления шумов при увеличении ISO. Настройки баланса белого, которые ранее ограничивались предустановленными вариантами, теперь позволят точно настраивать цветовую температуру и оттенок. Это поможет компенсировать сложные условия освещения и получать максимально точные по цвету снимки без необходимости последующей коррекции. Ещё одно важное нововведение в бета-версии — поддержка изображений Ultra HDR в формате HEIC, который обеспечивает более высокое качество, чем JPEG, при меньшем размере файлов благодаря улучшенным алгоритмам сжатия.