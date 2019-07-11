В Android Q наконец-то добавят функцию открытия шторки уведомлений с помощью жеста

В сети продолжает появляться информация о новых возможностях, которые стоит ждать в операционной системе Android Q.

Как сообщает издание XDA-Developers в 5-ой бета-версии Android Q появится функция открытия шторки уведомлений и быстрых настроек с помощью жеста. Для этого надо будет провести пальцем вниз в любом месте рабочего стола. Кстати, такая возможность уже давно присутствует в оболочках MIUI и OxygenOS, а также в некоторых сторонних лаунчерах. К сожалению, пока неизвестно, реализует ли Google её на уровне системы или же только в фирменном интерфейсе Pixel.