В App Store появятся скрытые приложения

Apple представила новую функцию, которая может помочь несколько навести порядок в App Store. Согласно документации поддержки, обнаруженной информационным изданием MacRumors, магазин теперь поддерживает приложения, не включенные в список, к которым пользователи могут получить доступ только по прямой ссылке. Если разработчик считает, что его программное обеспечение не подходит для публичного использования, он может сделать запрос через веб-сайт Apple на распространение его как незарегистрированного приложения. По словам Apple, если компания удовлетворит запрос, приложение не будет отображаться «ни в каких категориях, рекомендациях, диаграммах, результатах поиска или других списках App Store». Помимо прямой ссылки, можно получить доступ к приложениям, не включенным в список, через платформы Apple Business и School Manager.

Компания предполагает, что новый метод распространения идеально подходит для приложений, разработанных для конкретных организаций, специальных мероприятий, исследований и других подобных случаев использования. Однако он отмечает, что приложения, не включенные в список, не заменяют его процесс TestFlight, поскольку он будет отклонять программное обеспечение, находящееся в состоянии предварительного или бета-тестирования. Также Apple отмечает, что рассмотрит как новые, так и существующие приложения. Как только приложение будет одобрено, его статус приложения, не внесенного в список, будет применяться ко всем будущим версиям программного обеспечения, которые может выпустить разработчик. В случае любых существующих приложений их ссылка на App Store останется прежней.
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