В DxOMark оценили камеру Xiaomi 14

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона Xiaomi 14, который недавно появился в российской продаже по цене в 100 тысяч рублей. Аппарат набрал 138 итоговых баллов, что позволило ему занять лишь 28 место в общем рейтинге. Эксперты похвалили камеру за качество съемки с естественным освещением, видеосъемки и хорошую детализацию при съемке на телемодуль. Из минусов – количество шума при видеосъемке в условиях слабой освещенности и сбоящая автоэкспозиции в том же режиме видео.

Напомним, что в Xiaomi 14 используется тройная тыльная камера с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS).
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