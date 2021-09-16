В DxOMark оценили камеру смартфона Realme GT Neo

Напомним, что оценённый в 300 долларов смартфон оснащается 6,43-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт.