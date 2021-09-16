В DxOMark оценили камеру смартфона Realme GT Neo

Специалисты авторитетной лаборатории DxOMark протестировали основную камеру геймерского смартфона Realme GT Neo, который стал бестселлером на домашнем китайском рынке. Аппарат получил 105 баллов, выступив на уровне более дорогих моделей Samsung Galaxy A72 и iPhone SE 2020 года.

Напомним, что оценённый в 300 долларов смартфон оснащается 6,43-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт.
Комментарии и отзывы Realme GT Neo
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